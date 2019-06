Schoolklas in Apeldoorn op de vlucht voor onweer

Opgepast, het weer slaat vanmiddag om: fikse buien, hagelste­nen en zware windstoten in Oost-Nederland

11:14 Het warme en droge weer komt in de loop van de dag in oostelijk Nederland tot een abrupt einde. Halverwege de middag verwacht weerman Wilfred Janssen van Weerplaza de start van enkele natte uren. De meteoroloog denkt dat globaal tussen 14 en 17 uur er in het oosten zware regen- en onweersbuien zullen vallen. Het KNMI heeft inmiddels code geel afgekondigd voor het hele land.