Schoorsteenbrand treft restaurant Huisje James in Ugchelen

Het rietgedekte, hoofdzakelijk houten vroegere woonhuis in het bos dat tegenwoordig deel uitmaakt van Van der Valk-hotel de Cantharel, viel onlangs nog in de prijzen bij de presentatie van de culinaire gids ‘Gault Millau 2019'. De brand was ontstaan in het schoorsteenkanaal, pas nadat delen van dat kanaal verwijderd waren kon het vuur worden gedoofd. De hoogwerker van de brandweer werd ook ingezet, maar de schoorsteen kon moeilijk bereikt worden tussen de aanpalende bomen. Door de brand ontstond de nodige rookontwikkeling in het monumentale pand. Of het restaurant morgen weer open is voor gasten konden de bevelvoerder van de brandweer en de aanwezige medewerkers van het restaurant nog niet zeggen.