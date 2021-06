Schrijnende situaties voor arbeidskrachten in Apeldoorn, Voorst en Achterhoek

Del­ta-variant coronavi­rus rukt verder op in Oost-Nederland: ‘Reden voor verhoogde waakzaam­heid’

28 juni In Noord- en Oost-Gelderland is de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus de afgelopen week veertien keer aangetroffen. Tot dusver was deze regio nog verschoond gebleven van deze mutatie. Ook in Flevoland en IJsselland gaat Delta rond.