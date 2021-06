Schrijnende situaties voor arbeidsmigranten in Apeldoorn, Voorst en Achterhoek

Angst voor te veel publiek te kort op elkaar betekent streep door Midzomer Marathon in Apeldoorn

29 juni Het zou een traditie moeten worden in de zomer, maar de Midzomer Marathon in Apeldoorn - die komende zaterdag zou worden gehouden - is voor de derde keer op rij afgelast. Gooide in 2019 nog de extreme warmte roet in het eten, nu is voor het tweede jaar op rij corona de spelbreker. De gemeente Apeldoorn verleent geen vergunning uit angst voor te veel publiek te kort op elkaar.