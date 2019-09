Schrijver waarschuwt Apeldoorn in zijn nieuwe boek

,,Nou, het is niet wetenschappelijk verantwoord hoor”, reageert hij vrij serieus op deze grappig bedoelde suggestie. Maar bij het schrijven van Apeldoorn in de Steigers is hij allerminst over één nacht ijs gegaan. Hij sprak met tientallen plaatsgenoten over de toekomst van de stad. En niet de minsten. Van de wereldberoemde voetbaltrainer Peter Bosz tot nationale kopstukken als voormalig FNV-topman Ton Heerts en staatssecretaris Paul Blokhuis.