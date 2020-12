Schrik zit er goed in bij oliebollenbakker Sidney in Apeldoorn: ‘Hadden een engel op onze schouder’

Das legt aanleg zonnepark bij Apeldoorn stil

6 december De aanleg van een zonnepark in Wenum Wiesel is stilgelegd. Dat is gebeurd na meldingen dat in het betreffende gebied dassen leven. Er is nu eerst verder onderzoek nodig. De vraag is hoe het beschermde dier over het hoofd is gezien bij het verlenen van de vergunning. ,,Opvallend, zo’n burcht is moeilijk te missen’’