Schrik zit er goed in na brand bij oliebollenbakker Sidney in Apeldoorn: ‘Hadden een engel op onze schouder’

De twee Apeldoorners zijn vandaag flink aan het poetsen in hun kraam aan de Voorwaarts naast de Intratuin om dinsdagmorgen weer op te kunnen gaan. Dan zijn ze anderhalve dag dicht geweest en is de schade nog te overzien. Maar geschrokken zijn ze wel. ,,Ik werd zondagmiddag door Brenda gebeld dat het mis was. Ik was in Deventer waar we nog een kraam openen, maar was binnen no-time in Apeldoorn terug. Brenda had al 112 gebeld en gelukkig was de brandweer er ook snel”, vertelt Sidney.