Schrik zit er goed in na schietpartij in Apeldoorn ‘Het was echt wild west hier’

video Jan-Peter uit Apeldoorn verkoopt tienduizen­den mieren per jaar: ‘Een mier als huisdier is heel leuk’

19:00 Er is een run op mieren. Jan-Peter Oudenampsen verkoopt mieren en ook huisjes (‘boerderijen') voor de diertjes. De Apeldoorner is er razenddruk mee. De toeloop van klanten die mieren als huisdier willen houden, is sinds corona zo groot, dat hij tijdelijk de stekker uit de telefoon heeft getrokken.