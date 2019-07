Schrikken bij Radio Kootwijk: kop van ree op grindpad

Het zal je maar gebeuren. Fiets je nietsvermoedend, zoals vrijwel wekelijks, over het fietspad tussen Assel en Radio Kootwijk, doe je een wel heel macabere ontdekking. Op het grindpad naast de fietsstrook ontwaarde Apeldoorner Gerard Schaake namelijk een kop van een ree. ,,Dat was wel even schrikken”.

Vanuit de verte dacht hij, ligt daar nu een stuk hout? Of misschien een steen? Maar hoe dichterbij hij kwam, hoe meer hij zich verbaasde. Het is een kop van een ree. Nee, dat had de 64-jarige pensionado hier nooit eerder gezien. Hoe regelmatig hij ook over het fietspad rijdt.

,,Ik ontdek graag wild in de bossen rondom Apeldoorn, maar liever vind ik ze nog in leven. En geheel compleet graag. Waarschijnlijk was een stroper of wolf of vos me voor geweest”. Dat laatste betwijfelt hij overigens, al filosoferend. Want dan had de kop er toch niet zo ‘netjes’ bijgelegen? En van bloedsporen was ook nauwelijks sprake.

Natuurlijke dood

Schaake deed zijn vondst eind vorige week en heeft de foto ook doorgestuurd naar Staatsbosbeheer. Daar heeft boswachter Laurens Jansen het beeld bekeken. Zijn schrik was echter aanmerkelijk minder dan die van de fietser.

,,Het komt voor dat lichaamsdelen van beesten in het bos worden gevonden of aan de rand van het bos. Dit ree kan bijvoorbeeld best een natuurlijke dood zijn gestorven en vervolgens door ander wild zijn aangevreten. Ze slepen vervolgens lichaamsdelen met zich mee. Deze kop ziet er inderdaad nog best gaaf uit, maar ook dát is niet heel bijzonder".