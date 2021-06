‘Schuldige’ agent met sorry-taart naar de brandweer in Apeldoorn: ‘Wat stom’

Dick uit Apeldoorn in actie voor zijn doodzieke vrouw Herma (60): ‘Als het haar niet kan redden, dan misschien wel anderen’

28 mei Aandacht, erkenning en - hopelijk - verlossing. Dat is waar Dick Gorter (62) uit Apeldoorn vurig op hoopt als het gaat om de complexe chronische ziekte ME, waaraan zijn vrouw Herma al elf jaar lijdt. Ze botsten op een muur van (medische) onbegrip, maar de laatste jaren is er sprake van een kentering. Of het voor Herma op tijd komt is de vraag, maar haar man zet met een donatieactie alles op alles. ,,Zonder hoop is er geen leven.’’