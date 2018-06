Schutter Justus komt vrij. Zijn broer, kasteelheer in Loenen, zet zich schrap

Welke rol speelde Apeldoor­ner in reeks aanslagen?

6:00 Een 24-jarige Apeldoorner zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een mislukte liquidatie in het Duitse Gronau. Het Nederlandse slachtoffer raakte zwaargewond bij die schietpartij. Bovendien wordt die aanslag in verband gebracht met de brute aanval op een kapper in Enschede.