Scooter botst in Apeldoorn op auto, bestuurder naar het ziekenhuis

Breedband gratis voor bewoners van Apeldoorn­se dorpen, maar buurman betaalt duizend euro

31 augustus Voor de een is het gratis, maar de ander betaalt duizend euro. De dorpsraad Hoenderloo verbaast zich over die verschillen bij de aanleg van snel internet in de dorpen van Apeldoorn. Eén dorp wordt bovendien overgeslagen. En dat zint de bewoners van Hoog Soeren niet.