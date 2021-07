Scooter botst met auto op Lange Amerikaweg in Apeldoorn: speciale airbag doet zijn werk

Beschermde natuur Veluwe dreigt dupe te worden van opwekken zonne- en windener­gie

15 juli Zoekgebieden voor wind- en zonne-energie liggen vaak in of vlakbij beschermde natuur. Dat stellen Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland na bestudering van de Regionale Energie Strategieën. In deze regio is dat het geval op de Veluwe en bij het Veluwemeer.