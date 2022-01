Scooter in lichterlaaie onder balkon in geplaagde Apeldoornse buurt

Dennis wil dat iedereen zijn benen laat spreken voor het goede doel met de Midwinter­loop Apeldoorn

Dennis Licht kan het niet vaak genoeg benadrukken: we moeten met zijn allen meer bewegen. Zeker in deze tijden waarin we denken dat maar weinig kan. Toen de Midwinter Marathon in Apeldoorn voor de tweede keer werd afgelast, nam hij direct het initiatief tot de Midwinterloop, een virtueel hardloopevenement. ,,Laat je benen spreken voor het goede doel.”

20 januari