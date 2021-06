Scooter rijdt achterop auto in Apeldoorn, scooterrijder afgevoerd naar ziekenhuis

Muzikale stadswande­ling van ‘herboren’ dirigent in Apeldoorn: ‘Ik zing op het ritme van mijn voetstap­pen’

4 juni Dirigent Wilco Stronks (57) uit Apeldoorn zag in coronatijd het aantal zangers bij zijn koren in rap tempo afnemen, maar liet zich daar niet door uit het veld slaan. De diabetespatiënt ondervond dat wandelen het beste medicijn is om gezond te blijven, viel twintig kilo af en wil anderen nu betrekken bij zijn nieuwste initiatief: WandelZingen.