Scootermerk La Souris zit door heel het land, en nu ook in Apeldoorn

,,Door de lockdown kunnen we de opening natuurlijk even niet uitgebreid vieren, maar zodra het kan gaan we er zeker nog feestelijks mee doen’’, meldt Muis (30). De ondernemer heeft inmiddels dertien La Souris-scooterzaken, het Franse woord voor muis, door heel het land. ,,We zijn het grootste scootermerk van Nederland. We hebben een eigen merk scooter die we zelf importeren en direct aan de consument aanbieden. We halen dus de dealer er tussenuit. Wij zijn de importeur, maar ook gelijk de leverancier. Deze manier van werken is uniek in heel Europa.’’