Scooterrijder aangereden op plek waar eerder 20-jarige fietser omkwam in Apeldoorn

Een meter of 5 werd de scooterrijder op de Zutphensestraat over het asfalt gesleept, maar wonder boven wonder raakte hij niet gewond. Hij kwam uiteindelijk tot stilstand bij de oversteekplaats. Ook de automobilist bleef ongedeerd. Wel raakte de scooter zwaar beschadigd. Beide bestuurders mochten een blaastest doen: hieruit bleek dat ze beiden geen alcohol gedronken hadden. Hoe ze met elkaar in botsing zijn gekomen is onbekend.