Scooterrijder botst in Apeldoorn op agent, politie geeft hem verband én boetes

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Opnieuw amper positieve tests in Oost-Nederland, piekje in Zutphen

16:30 Er zijn 35 positieve tests geregistreerd in het afgelopen etmaal in de veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland. Dat zijn er zes minder dan een dag eerder. In de Stentor-regio zijn er vier gemeenten die in verkeerde zin opvallen. Zutphen is daarbij ‘koploper’ met een piekje in de besmettingen.