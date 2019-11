Scooterrijder gewond bij aanrijding op kruising Deventerstraat-Wapenrustlaan in Apeldoorn

Verkeers­psy­cho­loog: zonder strenge controles wordt ‘100’ op de snelweg juist gevaarlij­ker

8:36 De politie voert geen extra controles uit op de Veluwse snelwegen A50, A28 en A1 sinds we daar nog maar 120 kilometer per uur mogen rijden vanwege de stikstofcrisis. Zonder handhaving door de politie wordt het er alleen maar gevaarlijker op als straks ‘100' de limiet is, waarschuwt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck.