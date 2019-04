Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Apeldoorn

Weekend­tips: eiergooien in Het Witte Peerd, met de paashaas in de stoomtrein of dansen op Pablo Discobar

16:44 Het is droog en daarom zijn er veel Paasvuren afgelast. Gelukkig is er komend weekeinde in Oost-Nederland meer te doen dan fikkie stoken. Eiergooien bijvoorbeeld. En dansen op muziek van Pablo Discobar. Of met de Paashaas reizen in een stoomtrein.