Scooterrijder gewond na botsing met geparkeerde auto in Apeldoorn

Video's Na de stormachti­ge wind zorgt nu het water voor problemen in de regio: dit is de situatie

De stormachtige wind zorgde de afgelopen dagen voor problemen, maar nu is die rol overgenomen door het water. Hevige regenval levert op meerdere plekken overlast op. De gemalen van de waterschappen draaien op volle toeren om alles weg te krijgen. In Zwartsluis pompt een gemaal nu per minuut drie olympische zwembaden weg.

21 februari