Scooterrijder gewond na ongeluk in Apeldoorn: slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Crisis bij Chinese vastgoed­reus dreunt door tot in Apeldoorn: dochterbe­drijf e-Traction te koop

24 september De crisis bij de Chinese vastgoedreus Evergrande dreunt tot in Apeldoorn door. Nu Evergrande om omvallen staat, wordt het Apeldoornse e-Traction in de etalage gezet. Verkoop van het technologiebedrijf, dat elektrische wielaandrijvingen ontwikkelt, moet de schuldenlast van 260 miljard euro iets omlaag brengen. e-Traction is daarmee het eerste Nederlandse dochterbedrijf dat direct wordt geraakt door de crisis.