Scooterrijder raakt gewond na botsing met auto in Apeldoorn

Onrust in Eerbeek om plan voor ‘immens’ gebouw van 13 meter: 'Te gek voor woorden’

Vrachtwagens die af en aan rijden naar een ‘immens’ gebouw van 13 meter hoog en 32.000 vierkante meter groot. En dat recht voor hun deur. Het is het schrikbeeld van zo’n 130 aanwonenden van de Loubergweg in Eerbeek. De provincie Gelderland wil op het perceel van het voormalige Burgersterrein een logistiek centrum laten maken voor de papierindustrie in het dorp. Eerbekenaren hebben daarom gezamenlijk een brief gestuurd naar de provincie. ,,,Mensen liggen er wakker om.”

12 november