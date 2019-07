Scooterrijder raakt gewond na val op Deventerstraat in Apeldoorn

Gemiddelde verkoop­prijs van woning in Apeldoorn/Epe voor het eerst boven 300.000 euro

15:58 De gemiddelde prijs van een verkochte woning is in de regio Apeldoorn/Epe in het tweede kwartaal van dit jaar boven de 300.000 euro gekomen. Dat is voor zover makelaarsorganisatie NVM bekend is, nog niet eerder voorgekomen.