Scooterrijder zwaargewond bij aanrijding met auto Houtsnijdershorst Apeldoorn

Topsportmoeder | video Waar speelt oud-Feyenoor­der Kevin Diks komend seizoen? Zijn moeder Natasja uit Apeldoorn weet het nog niet

25 juni ,,Ik ben moeder van vier geweldige kinderen, waarvan Kevin er één van is.’’ Natasja Diks uit Apeldoorn is op alle vier even trots. ,,Ze doen wat ze leuk vinden, volgen op verschillende manieren hun passie.’’ Maar Kevin, die voor onder meer Vitesse en Feyenoord speelde, stond voor de buitenwereld het meest in de belangstelling. ,,De eerste keer dat we naar de Kuip reden vergeet ik nooit meer.’’