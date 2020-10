Scooterrijdster gewond bij aanrijding Veldweg Klarenbeek

‘Mondkap­jes­plicht moet er vooral voor die ander komen, niet voor onszelf’

1 oktober Mondkapjes zijn nu een dringend advies. Eerder bleek al uit representatieve onderzoeken dat Nederlanders vóór een mondkapjesplicht in alle openbare binnenruimtes waren. Toch heeft lang niet de helft van de Nederlanders ze op. Hoe komt dat verschil in wat we zeggen en wat we doen?