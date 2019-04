Scooterrijdster gewond na botsing met auto in Apeldoorn

Heb jij een dak vol asbest, of je buren misschien? Op deze kaart kan je dat per woning bekijken

19:49 Benieuwd of er asbest op het eigen dak ligt, of op daken in de buurt? Dat is best belangrijk om te weten, want uiterlijk 1 januari 2025 zijn asbestdaken verboden. Het antwoord is sinds kort - ook per adres - te vinden op asbestdakenkaarten van Overijssel en Gelderland.