Scooterrijdster gewond na ongeval op Deventerstraat in Apeldoorn

Carolien ter Linden verovert na rode loper nu ook de televisie­we­reld

11:30 Vanaf oktober is op RTL 4 haar personalityshow Sweet Caroline te zien. De in Apeldoorn geboren en getogen Carolien ter Linden maakt naam als televisie-presentatrice. Het is een volgende stap in haar carrière, nadat de 44-jarige haar naam in de internationale modewereld vestigde. Zo ontving Ter Linden in 2011 de Amsterdam Fashion Award en is ze eigenaresse van haar bedrijf Passarella Moda, een bureau dat modellen scout en begeleidt.