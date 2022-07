Scooterrijdster raakt gewond door aanrijding in Apeldoorn

Het ongeval gebeurde op de Arthurgaarde. Volgens een woordvoerder van de politie wilde de automobilist de Heemradenlaan oprijden vanaf de Arthurgaarde. Hierbij zag hij de scooterrijdster over het hoofd. De vrouw is door de klap enkele meters met haar scooter over het asfalt heen gegleden en is hierna in de berm tot stilstand gekomen.