Seinstoring legt treinverkeer plat tussen Apeldoorn en Deventer

Grote zorgen in Gelderland: wie gaat duizenden monumenten straks onderhou­den?

16:29 In Gelderland dreigen problemen te ontstaan bij het restaureren van monumenten in de provincie. Er is namelijk een tekort aan vakmensen die die klussen kunnen klaren. Daarom is er nu een campagne gestart in de hoop nieuwe restauratiespecialisten binnen te halen om het culturele erfgoed van Gelderland te kunnen behouden.