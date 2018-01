Seinstoring tussen Amersfoort en Apeldoorn opgelost

Royal Talens in Apeldoorn trots op Oscar-nominatie Loving Vincent

20:22 De Apeldoornse verfproducent Royal Talens is trots op de Oscar-nominatie die vandaag werd toegekend aan Loving Vincent, in de categorie Best Animated Feature Film. Die productie, 's werelds eerste volledig met de hand geschilderde speelfilm, kwam tot stand met verf van Talens.