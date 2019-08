Seizoen is klaar, maar het is nog niet over voor meerkamper Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn

Het WK atletiek gaat aan Eelco Sintnicolaas voorbij. De 32-jarige Apeldoornse tienkamper wist de limiet van 8200 punten niet te slechten. Dat is een grote teleurstelling, maar Sintnicolaas heeft het vizier al weer op volgend jaar gericht. Want de Olympische Spelen in Tokio zijn nog steeds zijn grote doel. ,,Het is nog niet voorbij.”

Hij staat nog steeds bekend als de beste meerkamper van Nederland. Een paar weken geleden legde Sintnicolaas beslag op de nationale titel, maar was het totaal van 7679 punten was niet voldoende voor een ticket voor het WK in Qatar eind volgende maand. Om die limiet van 8200 punten te halen, kreeg de Apeldoorner afgelopen weekend nog de kans bij een wedstrijd in Zweden, maar daar gooide een handblessure roet in het eten.

Teleurstelling

En nu zit het outdoorseizoen er al weer op, beseft hij. ,,Dat is zeker een teleurstelling, ik had goede hoop het WK te kunnen halen. Eigenlijk was ik er op gebrand om daar een goede meerkamp neer te zetten en te laten zien dat ik er nog bij hoor. En mijn A-status weer terug te verdienen, maar dat zat er helaas niet in. Het is allemaal wat ongelukkig gegaan. Aan de ene kant baal ik van die spierblessure in Götzis in mei, waar door ik op het NK een beetje met de handrem erop heb meegedaan. En nu die handblessure. Maar wat wel heel positief is, is dat mijn enkel het dit seizoen goed heeft gehouden. Met verspringen en hoogspringen heb ik geen last gehad. Die enkel was toch wel het zorgenkindje de laatste jaren en dat lijkt opgelost", zegt Sintnicolaas.

Dus richt de tienkamper zich alweer op het indoorseizoen. ,,Nu eerst even afstand nemen een paar weken, me fysiek en mentaal weer helemaal opladen.” Nee, de atletiekwereld is nog niet van Eelco Sintnicolaas af, wil hij maar zeggen. Want volgend seizoen wachten de Olympische Spelen in Tokio, een toernooi dat hij heel graag wil halen en waar hij nog steeds de mogelijkheid toe heeft. ,,Je kunt je direct plaatsen door de limiet van 8350 punten te halen, maar er is ook nog een achterdeurtje om je via de ranglijsten te plaatsen.”

Kandidatuur