Sem (15) uit Apeldoorn jaagt dankzij speciale band met hert Hubertus op prestigieuze fotoprijs

Zijn inzending voor de fotowedstrijd van het Wereld Natuur Fonds is een beeld van niet zomaar een hert. Het gaat om edelhert Hubertus. Woonachtig op de Hoge Veluwe. Het hart van natuurfreaks slaat op hol als ze de legendarische viervoeter in levende lijve zien. Dat geldt ook voor Sem. Hij beschouwt Hubertus zelfs als een soort vriend en volgens de jonge Apeldoorner is dat wederzijds.

,,Iedereen kent hem. Ik ook sinds een jaar of vijf. Maar hij kent mij ook'', verzekert Sem. ,,Andere mensen hoeven niet te proberen om dichtbij hem te komen. Want dan schrikt-ie. Ik kan op twee meter van hem komen. Dat laat hij toe. Als ik 'Hubertus' naar hem roep, dan kijkt hij. Ik praat ook tegen hem. Er is veel vertrouwen.''

Zelfverzekerd

Dankzij hun band kon de leerling van het AOC in Twello ook de bewuste foto maken. Want daar kwam geen telelens aan te pas. ,,Die heb ik niet nodig'', klinkt het zelfverzekerd. ,,Ik heb ook geen speciale camera ofzo. Gewoon een Lumix, waarmee je achttien keer kunt zoomen. Ooit heb ik wel eens een fotocursus van Nikon gevolgd. Maar dat had ik snel gezien. Er werd alleen maar gepraat.''

Sem teert behalve zijn band met Hubertus dus op talent. Goede foto's maken is immers vooral een kwestie van het goede moment en de goede omgeving kiezen. ,,Ik weet nog dat ik dacht 'dit wordt em'. De zon scheen heel mooi op hem. Bovendien had Hubertus net een nieuw gewei. Kijk het vliesje zit er nog op. Het lijkt bijna nep.''

Toen hij de foto thuis liet zien, gaf zijn moeder meteen aan dat-ie met het bewuste beeld mee moest doen aan een wedstrijd. Nou had ze dat al vaker tegen haar zoon gezegd. Maar dat was steevast aan dovemansoren gericht. Dit keer niet.

Young Talent

Met succes. Woensdag vernam Sem althans dat hij in de categorie Young Talent (12-18 jaar) kans maakt op een Frans Lanting Photo Award. ,,De nominatie is op zich al prijs. Als ik woensdagavond niet gewerkt had, had ik er waarschijnlijk niet van kunnen slapen.'' Inmiddels heeft hij ook de foto's van de concurrentie gezien. ,,Waarmee ik me kan onderscheiden? Dat mijn foto in Nederland gemaakt is. Je hoeft niet helemaal naar Afrika om mooie natuurfoto's te maken. Het kan ook op vijftien minuten rijden van je huis.'' Het oordeel is op 9 december aan de vakjury. Die moet hij met een pitch ook zien te overtuigen met het verhaal achter de foto. Maar dat is de verbaal sterke fotograaf wel toevertrouwd.

Volledig scherm Sem Rijnhout in actie. Zijn foto van Hubertus (onder) is genomineerd voor de Frans Lanting Photo Award. © Rob Voss

Volledig scherm Sem Rijnhout in actie. Zijn foto van Hubertus (onder) is genomineerd voor de Frans Lanting Photo Award. © Sem Rijnhout