Semmy (4) haalt met ‘Toetjesexpress’ geld op voor Serious Request

Als zoontje Semmy op school het kleine glazen huisje mee naar huis krijgt, is moeder Linda Snakenbroek vastberaden: ,,Hier wil ik wat mee.” Dus start ze een ludieke actie: De Toetjesexpress. Samen met zoontje Semmy maakt én verkoopt ze in de herfstvakantie toetjes voor Serious Request.

Toetjes na het eten: wie is er niet gek op? Semmy in ieder geval wel. En dus wist Linda al vrij snel dat dát de manier moest worden om met Semmy geld in te zamelen voor Serious Request. ,,Ik heb ook overwogen om taart te bakken”, legt Linda (35) uit. “Maar het moest iets zijn dat praktisch en makkelijk te realiseren is. Ik wilde de toetjes zoveel mogelijk zelf rondbrengen en we hebben maar één auto.”

1 euro

Als Linda het idee voorlegt aan Semmy, is hij gelijk enthousiast. ,,We maken toetjes voor mensen die alles hebben verloren. Ze hebben ook niet veel geld meer”, vertelt hij tussen het spelen door. Om haar actie onder de aandacht te brengen, plaatste Linda vorige week vrijdag een oproep op Facebook: ‘Semmy wil graag geld inzamelen voor oorlogsgezinnen. Daarom zijn wij de hele herfstvakantie de Toetjesexpress! Wij gaan heel Apeldoorn door karren om jullie allemaal rond etenstijd te voorzien van een lekker toetje!’ De deelnemers betalen 1 euro in ruil voor een Chocodream of Bastognedreamtoetje.

,,Gelijk explodeerde het op Facebook”, lacht Linda. ,,We waren die dag bij de Julianatoren, maar ik ben amper in een attractie geweest. Ik was alleen maar bezig met antwoorden op mijn facebookberichten.” Niet alleen bekenden, maar ook onbekenden reageren en delen Linda’s facebookbericht massaal. ,,Op een gegeven moment heb ik geen aanmeldingen meer aangenomen. Het moet wel leuk blijven”, glimlacht ze.

Honderden