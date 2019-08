‘Sensatiebocht’ in Apeldoorn garantie voor ongelukken

Over berichten zoals afgelopen donderdag op de website van de Stentor verbazen de buurtbewoners zich al niet meer: ‘Automobiliste botst op lantaarnpaal in Apeldoorn en raakt gewond’. 's Nachts was het ook al misgegaan. ,,Meermalen per maand is dat het geval’’, zegt Albert Poortinga. ,,Hier in de buurt lachen we er al om als er weer iets gebeurt.’’



Telkens gebeurt het op het zelfde punt en vaak met nat weer. Vanaf het kruispunt met de Koning Stadhouderlaan gaat het binnen tien seconden mis, in de lange scherpe bocht naar links. De auto schuift de berm in, tegen een lantaarnpaal. Om vervolgens richting linker weghelft te kaatsen en dwars op de weg tot stilstand te komen. Telkens het zelfde patroon, zegt een van de omwonenden.