Serieuze droogte in Gelderland nog geen knelpunt

Delen van Gelderland kampen met een flink neerslagtekort. Het gaat met name om de Achterhoek en het noorden van de Veluwe, hoewel de droogte ook elders in het land opspeelt. Toch is er nog geen sprake van een extreme situatie.

Weerbureaus Weeronline en Weerplaza verwachten dat deze juni de boeken in gaat als de droogste in jaren. De regen die in de afgelopen dagen viel is veel te weinig om echt iets te kunnen betekenen. En de komende dagen wordt het nog warmer, terwijl nieuwe neerslag lijkt uit te blijven.

Verbod

In Noord- en Midden-Limburg geldt sinds vorige week een verbod op het gebruik van water uit beken en rivieren om akkers en weilanden te beregenen. Zo ver is het nog niet in Gelderland. De waterschappen op de Veluwe en in de Achterhoek, respectievelijk Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel, hebben nog geen tijdelijke regels over het gebruik van water aangekondigd.

Natuurbrand

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), de organisatie waar de brandweer onder valt, beoordeelt de situatie doorlopend, schetst woordvoerder Frank lutke Schipholt. Dat gebeurt op basis van gegevens van een aantal meetstations. Die staan op meerdere plekken in Noord- en Oost-Gelderland. ,,Het zou kunnen dat de waardes dusdanig worden dat we surveillancevliegtuigjes de lucht in sturen, maar tot nu toe hebben we geen extra maatregelen genomen'', vertelt Lutke Schipholt. Bij de beoordeling spelen de omstandigheden van de natuur uiteraard ook een grote rol. ,,De natuur staat nu natuurlijk in bloei; dat is heel anders dan in het voorjaar.'' Dan is er sneller een risico op natuurbranden als er weinig neerslag valt, omdat sapstromen nog niet op gang zijn gekomen.



Tankwagens