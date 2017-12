Serious Request: 34 reddingsboten van Meppel naar Zwolle

De driehonderd vrijwilligers verplaatsen zich in 34 boten. Ze doen daar drie dagen over. Ze vertrekken op zondag 17 december. 'Serious Rescue', heet de actie. Ze varen richting Apeldoorn omdat daar het Glazen Huis staat. Dat is de plek waar dj's een paar dagen zijn opgesloten om live radio te maken en geld in te zamelen voor het goede doel. Dat is dit jaar het herenigen van kinderen en ouders die elkaar zijn kwijtgeraakt in een conflictgebied of bij een natuurramp. Vermiste personen terugvinden en herenigen met familie ligt de reddingsbrigades na aan het hart. Jaarlijks worden alleen al in Nederland 900 kinderen teruggebracht bij hun ouders na inzet van de reddingsbrigades.