Serviceclub verrast Stichting Veluwse Wens Ambulance met vierduizend euro

Voorzitter Boon kijkt terug op een gezellige, geslaagde Koningsdag in Apeldoorn

27 april Het duurde vanwege het weer even voordat alles op gang kwam, maar de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn kijkt terug op een goed verlopen Koningsdag in Apeldoorn. ,,Het was gewoon een gezellige, als vanouds hartverwarmende dag’’, zegt voorzitter van de stichting Simon Boon.