Sexy badmode uit Apeldoorn; Sidney wil er wereldwijd mee scoren

video Afval, dode coniferen en drugsres­ten, waar moet het heen met de parkeer­plaats in het Woudhuizer­bos?

8:24 Daar ligt een grote bult met coniferenstammen, even verderop in de hoek lagen vorige week nog complete bankstellen en afvalzakken. Maar boswachter Ruud Wantia van Natuurmonumenten vindt ook wel eens drugsafval op de parkeerplaats in het bos achter het Woudhuis in Apeldoorn. Dubieuze transacties vinden plaats en dat moet anders, zegt hij.