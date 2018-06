SGP boos om 'duivels' muziekfestival in Apeldoorn

Vérian weer met thuishulp aan de slag in Apeldoorn

17:40 Vérian gaat weer huishoudelijke hulp aanbieden in Apeldoorn. Dat gebeurt eerst 'via een achterdeur', onder de vlag van De Nieuwe Zorg Thuis, dat een contract heeft met de gemeente. Na 2018 wil de thuiszorgorganisatie ook onder de eigen naam aan de slag in Apeldoorn.