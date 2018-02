SGP breekt lans voor Apeldoornse bosbouwschool Helicon

Wethouder Johan Kruithof constateerde vorige week in de Stentor dat de bosbouwschool is verbonden aan het hart van Apeldoorn. ,,Meer dan 150 jaar geleden was het Willem III die vond dat er goed onderwijs moest komen voor de kinderen van de opzichters van Paleis Het Loo. Vandaar dat er nog steeds op de gevel 'Koningsschool' staat. Er komt dus een einde aan een stukje geschiedenis in Apeldoorn.''

De SGP berust echter nog niet in die situatie en wil weten of het college van B en W mogelijkheden ziet om eventueel met andere mbo-instellingen in de gemeente het gesprek aan te gaan over het vestigen van groene opleidingen of varianten daarvan in Apeldoorn.

De school gaf aan dat het met name voor de laagste niveaus belangrijk is dat leerlingen hun opleiding dichtbij huis kunnen volgen. Daarom wilde ze samen met de gemeente en de praktijkscholen in de buurt bekijken of daar mogelijkheden voor zijn. De SGP wil weten hoe het daar mee staat.

Raadsvragen

De partij vindt dat het onderwijsaanbod wordt versmald als Helicon Apeldoorn opgaat in de vestiging in Velp. ,,In een groene gemeente zoals Apeldoorn horen opleidingen als bos- en natuurbeheer en eco en wildlife helemaal thuis'', licht SGP-raadslid Jan Kloosterman de raadsvragen toe die hij vandaag indiende.