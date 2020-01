SGP-Kamerlid wil opheldering over marinierskazerne

Video Met gebed, muziek én geld steunt Vaassen de Molukse gemeen­schap na ramp

22 januari Een stille ramp wordt zaterdag in Vaassen uit de vergetelheid gehaald. In en rondom de Dorpskerk wordt met acties geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving op de Molukken, eind september. Het leed verbroedert de grote Molukse gemeenschap en de Hervormde gemeente in het dorp. Kerkrentmeester Wim van ’t Einde legt uit.