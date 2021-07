Shana van der Vlist knalt uit de startblokken met tweede plaats in WK motocross

MOTOCROSSMet een sensationele tweede plaats is Shana van der Vlist in het Tsjechische Loket uitstekend begonnen aan het WK motocross. Pas na de finish van de tweede manche werd het de Apeldoornse crosser duidelijk dat zij het erepodium had gehaald.

De verbazing en de euforie waren groot in het Apeldoornse kamp, dat naast Shana van der Vlist bestond uit vader Jan en vriend Niek. „Echt, tweede? Dit is zo gaaf, ik heb hier zo hard voor gewerkt. Zeker de tweede manche vloeide alle kracht uit mijn lichaam. Ook omdat ik in de eerste manche heel diep moest gaan om mijn tweede plek vast te houden. De druk was erg groot. Toch kon ik die tweede manche het tempo er goed in houden, ook vanwege de goede start. Ik lag lang op drie, maar moest een plekkie toegeven. Ik had echt geen idee hoe het veld er uit zag en wie hoeveel punten had gepakt. Dat ik hier tweede wordt is echt niet normaal.’’

Van der Vlist had baat gehad bij de EK-wedstrijden die zij eerder dit seizoen reed om ritme op te doen. ,,Tweede, en kijk wie hier allemaal zijn. De hele wereldtop is er.’’ En dat terwijl crossen in de eerste maanden van het seizoen onmogelijk was vanwege een schouderblessure. Gelukkig voor Van der Vlist werd de ouverture van het seizoen constant uitgesteld.

Start

Na een zevende startpositie in de kwalificatie schoot Van der Vlist bij het begin van de eerste omloop uit de startblokken. „Gelukkig. Daar heb ik heel veel trainingsarbeid in zitten, maar het blijft een kritisch onderdeel waar veel mis kan gaan.” De Nieuw-Zeelandse wereldkampioene Courtney Duncan won, maar Van der Vlist hield verder alle rivalen achter zich. „Dat gaf me veel vertrouwen. Doordat ik ook de tweede manche goed weg was en heb kunnen knokken is het een droomstart geworden in het WK.”

Achter de ongenaakbare Duncan (50 punten) staat Van der Vlist (40) tweede, voor de Duitse Larissa Papenmeier en Nancy van de Ven (36). Komend weekeinde wacht de tweede WK-wedstrijd in het Belgische Lommel.