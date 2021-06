Shana van der Vlist moet voorlopig genoegen nemen met tweede plaats in EK motocross

Lynn Valk is toonaangevend in het EK motocross, Van der Vlist is de nummer twee. Daar kan de Apeldoornse wel mee leven als ze terugdenkt aan de eerste manche in Italië. ,,Ik had een belabberde start en moest vanaf plek 11 naar voren zien te komen. Dat lukte lange tijd niet. De baan was hard en droog. Wat ik ook probeerde, ik schoof niet op. Pas in de laatste ronden kon ik in mijn ritme komen, wat nodig was om plekken te winnen. Ik kon toch nog derde worden, wat gezien de omstandigheden een klein wondertje was.”