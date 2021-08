Shana van der Vlist wint GP van België en gaat aan kop in WK motorcross

Shana van der Vlist heeft de GP van België op haar naam gezet. In Lommel werd de Apeldoornse motorcrosser tweede en eerste en pakte daarmee de overall winst. In de stand om het wereldkampioenschap heeft ze de nummer één positie overgenomen van de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan.

Het kamp van der Vlist ging uit haar dak toen de 22- jarige Shana van der Vlist de tweede manche op haar naam zette. De Apeldoornse zelf had het nog niet direct in de gaten. „Toen ik mijn vader, moeder, broer Freek en vriendin en mijn vriend Niek uit hun plaat zag gaan, wist ik pas echt dat ik gewonnen had. Ongelooflijk. Ik startte de tweede manche slecht en liet me insluiten", zei ze kort na de wedstrijd.

,,Daardoor moest ik van twaalf beginnen, maar ik zat in een flow. Had echt een goed ritme te pakken en haalde ronde na ronde iedereen in. Ik had alleen niet opgelet wie ik allemaal inhaalde. Daarom dacht ik dat er nog iemand voor me zat. Uiteindelijk had ik acht seconden voorsprong op iedereen. Echt, dit is zo gaaf. En ik pak ook nog eens de leiding in de strijd om het WK. Wat een weekend.”

De Apeldoornse was de eerste manche juist sterk begonnen. Als vijfde gekwalificeerd maakte ze een kopstart. „Ik zat er gelijk goed in maar je weet dat iedereen achter je zit te duwen. In de vijfde ronde haalde Lynn (Valk; red.) mij in en dat luchtte eigenlijk op. Ik kwam direct beter in mijn ritme en kon wiel aan wiel met Lynn optrekken. Ik kon net niet eerste worden. Dat scheelde niks.”

De Italiaanse Kiara Fontanesi eindigde in Lommel als tweede, Lynn Valk uit Nederland werd derde.

Volledig scherm Shana van der Vlist. © Eric Laurijssen

Van der Vlist voelde zich op het zand van Lommel duidelijk als een vis in het water. „Nederlanders zijn opgegroeid in het zand en zoveel zandbanen kent het wereldkampioenschap niet. Eigenlijk is dit de enige. Verder zijn het vooral harde banen. Maar ik rijd ook heel goed dit seizoen. Dat komt doordat ik de keuze heb gemaakt om vanaf juni alle EK wedstrijden te rijden, hoe ver we er ook voor moesten rijden. Ook daar sta ik eerste in het klassement. Ik ben er een beetje perplex van maar het geeft ook zelfvertrouwen. Alles valt een keer goed want hoe vaak heb ik geen pech gehad? Komend weekend rijden we in Zweden. Nu lekker naar huis en dan met de bus die kant op. Ik ga hier een week lang van genieten.”