Sharon (20) verwent zichzelf met tegoedbon van Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn

Andy van der Meijde uit Apeldoorn komt met nieuwe realityse­rie

18 april Andy van der Meijde is binnenkort weer te zien in een nieuwe reallifesoap. Dat kondigde de voormalig profvoetballer aan in een interview met Hidde van Warmerdam in de #NLblijftThuis-show, die op deze site te zien is. ,,Het wordt weer chaos”, belooft Van der Meijde.