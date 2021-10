Simon Boon uit Apeldoorn schrijft alarmbrief naar Brussel: ‘De toekomst van mens, natuur en planeet komt in gevaar’

UPDATE Brandge­vaar in Apeldoorn door grote gaslekkage: brandweer zet waterkanon in

13 oktober Op de Tweelingenlaan in Apeldoorn is vanmorgen bij werkzaamheden een grote gaslekkage ontstaan. De brandweer was paraat met een waterkanon, dat werd ingezet om de druk van het gas naar beneden te krijgen. Inmiddels is het gaslek gedicht.