Simon Boon wil Apeldoorn verwonderen met Klimaatles: ‘Wie komt er op voor het kind, de toekomst?’

Simon Boon is een gedreven mens. Hij is al jaren gepensioneerd maar stil thuiszitten is geen optie voor de Apeldoorner. Als voorzitter van de Gelre Association International houdt Boon op 12 oktober de Klimaatles in de Grote Kerk in Apeldoorn. Tijdens deze bijeenkomst vraagt hij aandacht voor ‘kansen om samen te werken aan een duurzame toekomst, voor onze wereld’. In de les komen zaken aan bod als de VN-agenda 2030, duurzame ontwikkelingsdoelen, maar ook onderwerpen als armoede en voedseltekort.