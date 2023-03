Sing! Festival in theater Orpheus viert het barbershop zingen

Blijft failliete Apeldoorn­se brouwerij definitief dicht? Grondleg­gers kunnen dat nog niet geloven

De curator van de failliete Apeldoornse brouwerij De Vlijt staakt zijn pogingen om het bedrijf te verkopen aan een partij die het wil doorstarten. In plaats daarvan zet hij de ketels en andere bezittingen te koop. Daarmee is het in principe over en uit voor de brouwerij, die naam maakte met speciaalbier Veluwse Schavuyt. Een aantal grondleggers legt zich daar echter nog niet bij neer.