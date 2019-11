Sint is er net, maar het is al weken kerst in tuincentra

update Arno uit Apeldoorn gaat samen met 27 vrienden naar de première van de Penoza-film, want hij speelt mee

18 november Vanavond gaat de film Penoza: The Final Chapter in première. Leuk voor de fans van de televisieserie maar voor Apeldoorner Arno Dijkerman is het éxtra speciaal. Hij speelt in de film een (piepklein) rolletje. ,,Ik heb mijn vrienden gezegd dat ze hun ogen goed open moeten houden, want het kan in een flits voorbij zijn’.”